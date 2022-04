Ultim'ora, un attaccante salta la sfida contro la Roma

Ultim'ora, Felipe Caicedo non farà parte della partita contro la Roma.

L'attaccante nerazzurro, arrivato nel mercato di gennaio dal Genoa, non scenderà in campo quest'oggi. Infatti, l'ex Lazio, non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio contro la Roma a causa di una sindrome gastrointestinale che si è manifestata nella giornata di oggi.

I nerazzurri dovranno rinunciare ad una delle loro armi dalla panchina. Con i giallorossi scenderanno in campo dal primo minuto Edin Dzeko e Lautaro Martinez, mentre scaldano i motori per entrare a gara in corso Alexis Sanchez e Joaquin Correa.