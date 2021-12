Ultim'ora: un altro big della Roma salterà la partita contro l'Inter

Ultim'ora: anche Tammy Abraham salta la partita contro l'Inter di sabato prossimo.

Nel corso della partita di questa sera contro il Bologna in cui la Roma è momentaneamente in svantaggio per la rete di Svanberg, l'attaccante inglese è stato ammonito e, visto il suo status di diffidato come i compagni Karsdorp, Mancini e Cristante. Una perdita che non ci voleva per Josè Mourinho che dovrà già rinunciare a Lorenzo Pellegrini che starà fuori per oltre un mese e Afena-Gyan colpito dal Covid, oltre al rischio di non poter recuperare lo stesso Cristante alle prese con acciacchi fisici.

Insomma, una Roma in emergenza si presenterà allo stadio Olimpico a sfidare l'Inter che, dal canto suo, ha anche qualche problema visto che potrebbe non recuperare Stefan de Vrij, mentre non ci saranno sicuramente nè Andrea Ranocchia, nè Matteo Darmian e nè Aleksander Kolarov. Una gara che vedrà due squadre prive di giocatori importanti.