Ultim'ora, UFFICIALE: la Lega Calcio approva il nuovo protocollo

Ultim'ora, la Lega Calcio approva ufficalmente il nuovo protocollo.

Dopo quanto accaduto in queste ore, arriva anche la conferma ufficiale da parte dell'organo che con un comunicato ufficiale, approva il protocollo UEFA. Ecco quanto riportato: "Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all'unanimità un "protocollo", coerente con le regole adottate già dall'UEFA, che stabilisce l'obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rielvare il covid-19".

Insomma, quanto si era annunciato è arrivato. Vedremo nelle prossime ore ci saranno altri risvolti in attesa di capire se e quando verranno recuperate le partite non giocate quest'oggi per l'intervento delle Asl.