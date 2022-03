ULTIM'ORA, tegola per Inzaghi: Brozovic non ce la fa. Scelto il sostituto

Bruttissima notizia per Simone Inzaghi in vista della gara di domani pomeriggio contro la Fiorentina.

Marcelo Brozovic non ce la fa, e salterà il match. Il centrocampista croato si è infortunato ad Anfield, in occasione dell'ottavo di finale di ritorno contro il Liverpool. Questo lo ha costretto a saltare la trasferta di Torino, e la speranza era quella di averlo domani contro gli uomini di Vincenzo Italiano. Per avere una riposta però si attendeva l'allenamento odierno. Ebbene la redazione di Sky Sport ha svelato che è stata presa una decisione in merito al possibile impiego o meno di Brozovic, che verrà di nuovo lasciato a casa. Il fastidio al polpaccio è ancora presente, e per questa ragione Inzaghi non può rischiare di schierarlo.

Quale sarà l'alternativa? Nelle ultime due occasioni in cui il regista è stato assente la squadra ha cambiato volto, senza mai riuscire ad imbastire le solite trame di gioco. L'allenatore ha sperimentato due soluzioni differenti. Contro il Sassuolo (gara persa per 0-2) la cabina di regia era stata data in mano a Nicolò Barella, mentre contro il Torino ( pareggio all'ultimo respiro) a Mattias Vecino. In entrambi i casi gli esiti sono stati disastrosi. Per questo, come raccontato da Sky, domani si punterà su una terza soluzione differente. Calhanoglu giocherà davanti la difesa, con Barella e Arturo Vidal nel ruolo di mezzala.