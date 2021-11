Ultim’ora - Svelato l’avversario dell’Italia ai playoff di Qatar2022

Ultim'ora - Ci siamo, svelato l'avversario della Nazionale italiana ai playoff di Qatar2022.

Dopo il secondo posto fallimentare nel girone di qualificazione ai mondiali, con la Svizzera che è passata da prima in classifica, l'Italia di Mancini oggi ha scoperto il nome della squadra che affronterà negli spareggi di marzo 2022. Oggi, venerdì 26 novembre, alle 17:00, sono andati in onda su Raiplay i sorteggi dei playoff per il prossimo mondiale.

Le squadre ai playoff sono divise in due fasce. Prima fascia con appunto Italia, Scozia, Galles, Russia ma soprattutto Svezia e Portogallo. Mentre in seconda fascia ci sono Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia e Ucraina. Le nazionali si affronteranno in una semifinale secca ed che poi le finaliste.

L'avversario dell'Italia ai playoff di Qatar2022 sarà la Macedonia del Nord. L'altra semifinale del tabellone azzurro vedrà il Portogallo di Ronaldo affrontare la Turchia. Dunque sorteggio dolce-amaro per gli azzurri che in semifinale troveranno un avversario sicuramente non di primo livello, mentre nell'eventuale finale potrebbero trovare la nazionale di CR7. Le semifinali si terranno giovedì 24 marzo 2022, mentre le finali martedì 29 marzo. L'eventuale finale contro una tra Portogallo o Turchia, l'Italia la giocherà in trasferta.