Ultim'ora: Superlega, importante sviluppo sulle sanzioni per i 3 club rimasti

La Superlega continua a tenere banco nel panorama calcistico europeo. Dopo la notizia della fondazione della competizione la Uefa si è opposta con forza, facendo capire che ci sarebbero state conseguenze verso gli ideatori del progetto. 9 dei 12 club che vi avevano preso parte hanno deciso di abbandonare, e al momento rimangono soltanto Real Madrid, Barcellona e Juventus. Ceferin ha ufficialmente aperto un procedimento verso queste tre società, ma stamattina sono arrivate importanti sviluppi. L'organo sportivo europeo non può sanzionare i tre club.

"UEFA e FIFA hanno ricevuto una notifica ufficiale dal Ministero della Giustizia svizzero che non possono vendicarsi contro i club della Super League, come ha riportato Mario Torrejón in 'Carrusel Deportivo'. C'è già la giurisprudenza, c'è già un giudice che si è pronunciato su di essa e quel giudice che si è pronunciato a suo tempo, l'ha deferita alla Corte di giustizia spagnola, che a sua volta ha fatto lo stesso con gli svizzeri. Inoltre, lo stesso giudice ha chiesto se FIFA e UEFA esercitino un monopolio presso la Corte di giustizia europea in Lussemburgo.

Se così fosse, le cose cambierebbero molto. Va ricordato che la UEFA ha annunciato ufficialmente il 25 maggio l'apertura di un procedimento disciplinare contro Real Madrid, Fútbol Club Barcelona e Juventus de Turin per aver proseguito nella Super League di calcio. Bisognerà vedere se nelle prossime ore UEFA e FIFA ufficializzano questa notifica della Corte di giustizia svizzera e se revocano il fascicolo disciplinare o, al contrario, continuano la loro indagine disciplinare che potrebbe incorrere in una sanzione." Lo riporta Cadena Ser | Noticias y radio online.