ULTIM'ORA - Sospesa Brasile-Argentina: "situazione surreale"

BRASILE ARGENTINA - Il Superclasico è stato sospeso perchè la Vigilanza sanitaria brasiliana proibisce ai calciatori che militano in Premier League di disputare la gara. E' il caso del portiere Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero e Buendia.

Le regole, infatti, prevedono una quarantena di quattordici giorni per i provenienti dal Regno Unito. I calciatori erano stati già bloccati in Hotel e solo l'intervento della federazione ha concesso il fischio iniziale. I sanitari hanno però fatto invasione per interrompere la gara, che probabilmente non proseguirà. Attualmente direttori di gara e calciatori sono negli spogliatoi.