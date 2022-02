Ultim'ora, si ferma un attaccante: il giocatore salta il derby

Ultim'ora: Felipe Caicedo salterà il derby contro il Milan.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il neo-acquisto del mercato di gennaio nerazzurro avrebbe accusato un fastidio dovuto ad un affaticamento muscolare. Per questo, in vista della partita di domani sera, le notizie non sono buone per Simone Inzaghi che, molto probabilmente, dovrà rinunciare al suo pupillo che, a sua volta, dovrebbe sedersi direttamente in tribuna.

Una notizia che non ci voleva e che crea dei problemi numerici al tecnico nerazzurro, vista l'assenza di Joaquin Correa e visto che Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez sono tornati da qualche ora dagli impegni con la propria nazionale in Sudamerica. Non solo, però, per la partita importantissima contro il Milan, ma l'infortunio di Caicedo dovrà essere valuto anche in ottica Roma, Napoli e Liverpool. Vedremo nei prossimi giorni, ma per i nerazzurri non ci sono buone notizie.