Ultim’ora - Serie A: sta succedendo di tutto! Altro esonero

Salta un'altra panchina in Serie A. Leonardo Semplici, come riportato da Gianluca Di Marzio, non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico lascia la panchina dei sardi che era stata anche di Eusebio Di Francesco.

Anche quest'ultimo è stato sollevato dall'incarico nella mattinata di oggi, 14 settembre, dopo la sconfitta rimediata dal Verona contro il Bologna. I veneti dovrebbero puntare su Igor Tudor, che deve ancora risolvere il suo contratto con la Juventus. L'ex difensore era alla guida dei bianconeri come vice di Andrea Pirlo. Il tecnico ex Roma aveva quasi salvato la sua posizione nel match perso, ma non giocato male, contro l'Inter. Qui troverete i dettagli di quella partita.

In corso, invece, valutazioni per la Salernitana. I campani potrebbero esonerare Fabrizio Castori se non dovessero arrivare risultati utili nelle prossime due gare. Al suo posto potrebbe subentrare Maran. La società ha deciso di attendere perché il tecnico dovrebbe cambiare il modulo passando dal 3-5-2 al 4-3-1-2. Quest'ultimo spesso adottato proprio dall'ex allenatore del Catania.