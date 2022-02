ULTIM'ORA - Serie A: decisione sul rinvio per la Nazionale

Serie A, turni di stop per la Nazionale?

Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile pausa del campionato per venire incontro a Roberto Mancini: la Nazionale dovrà giocare i playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Pochi minuti fa la Lega Serie A ha pubblicato sul suo sito il calendario con gli anticipi e i posticipi della 29° e 30° giornata, confermando che non ci sarà nessuna pausa per la Nazionale come chiedeva la FIGC. Le ultime partite della 30° giornata si giocheranno 4 giorni prima del playoff della Nazionale che giocherà contro la Macedonia del Nord.

Di seguito il calendario.

29° giornata. Salernitana-Sassuolo sabato 12 marzo ore 15 Spezia-Cagliari sabato 12 marzo ore 15 Sampdoria-Juventus sabato 12 marzo ore 18 Milan-Empoli sabato 12 marzo ore 20:45 Fiorentina-Bologna domenica 13 marzo ore 12:30 Verona-Napoli domenica 13 marzo ore 15 Atalanta-Genoa domenica 13 marzo ore 18 Udinese-Roma domenica 13 marzo ore 18 Torino-Inter domenica 13 marzo ore 20:45 Lazio-Venezia lunedì 14 marzo ore 20:45

30° giornata. Sassuolo-Spezia venerdì 18 marzo ore 18:45 Genoa-Torino venerdì 18 marzo ore 20:45 Napoli-Udinese sabato 19 marzo ore 15 Inter-Fiorentina sabato 19 marzo ore 18 Cagliari-Milan sabato 19 marzo ore 20:45 Venezia-Sampdoria domenica 20 marzo ore 12:30 Empoli-Verona domenica 20 marzo ore 15 Juventus-Salernitana domenica 20 marzo ore 15 Roma-Lazio domenica 20 marzo ore 18 Bologna-Atalanta domenica 20 marzo ore 20:45