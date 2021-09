ULTIM'ORA - Sensi e Bastoni: un comunicato svela l'esito degli esami

L'Inter ha appena diramato un comunicato ufficiale all'interno del quale vengono svelati gli esiti degli esami di Stefano Sensi e Alessandro bastoni, effettuati oggi.

Il centrocampista ex Sassuolo ha lasciato il campo in occasione del match contro la Sampdoria a causa di un infortunio. Il difensore invece non è stato convocato, in quanto aveva accusato un fastidio durante gli allenamenti con la nazionale di Mancini. Questo quanto svelato dalla società poco fa.

MILANO - Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima.

Valutazioni clinico-strumentali negative per Alessandro Bastoni.