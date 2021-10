Ultim’ora - Sassuolo-Inter: ecco i protagonisti della gara!

Manca sempre meno al fischio di inizio di Sassuolo-Inter. La gara verrà trasmessa alle ore 20:45 di questa sera, sabato 2 ottobre 2021.

Una partita piuttosto delicata quella in programma per gli uomini di Simone Inzaghi che dovranno sfidare in trasferta i neroverdi guidati dal tecnico Alessio Dionisi. Una bella opportunità per archiviare definitivamente lo sfortunato pari ucraino contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi (ex tecnico del Sassuolo, appunto).

Per la gara di oggi il tecnico piacentino ha ancora tre dubbi di formazione (ne abbiamo parlato questa mattina qui), ma nel frattempo ha diramato la lista dei 23 convocati per la trasferta emiliana che è stata pubblicata sul sito ufficiale dell'Inter e sui rispettivi account social del club nerazzurro. Questo l'elenco:

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.

Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.

Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Barella, Brozovic.

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa, Satriano.

Dopo la gara contro il Sassuolo, parte del gruppo squadra interista prenderà parte agli impegni con le rispettive Nazionali. Il primo pensiero va ovviamente ai sudamericani che dovranno volare oltre Oceano e che rientreranno appena in tempo per la sfida contro la Lazio in programma sabato 16 ottobre alle ore 18:00 (per maggiori dettagli a riguardo, clicca qui).