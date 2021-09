ULTIM'ORA - Sampdoria-Inter: out uno dei tre pilastri della difesa

Sampdoria-Inter: non ci sarà Alessandro Bastoni.

La notizia viene confermata direttamente dal tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi: "Perdiamo Bastoni, sicuramente - ha detto la conferenza stampa che potete seguire qui - non ci sarà per domani (domenica 12 settembre, ndr) e speriamo di recuperarlo per la Champions (mercoledì 15 contro il Real Madrid, ndr). Lunedì farà gli esami, è tornato con un affaticamento e ieri non è riuscito ad allenarsi".

Inzaghi non ha scoperto la carta del possibile sostituto del centrale della nazionale campione d'Europa. In corsa, dunque, ci sono Federico Di Marco, Danilo D'Ambrosio e Aleksandar Kolarov. La domanda, dunque, sorge spontanea: il tecnico piacentino si affiderà a un giocatore 'più di ruolo' (leggasi D'Ambrosio) oppure sceglierà l'esperienza (quindi leggasi Kolarov?). Sicuramente la perdita di Bastoni rappresenta una brutta tegola per l'Inter in vista di un match non facile come quello di Marassi. In avanti potrebbero invece aprirsi le porte per Martin Satriano. Simone Inzaghi, rispondendo alla domanda posta dal cronista de La Repubblica, ha infatti detto: "Assolutamente si. Lo abbiamo tenuto perché mi ha dimostrato di poter stare nel gruppo. E' un ragazzo molto volentoroso, ha una storia diversa dagli altri quattro attaccanti ma adesso ci sono tante partite e di volta in volta deciderò come utilizzarlo".