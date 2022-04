ULTIM'ORA - Ridotta la squalifica per il giocatore del Bologna. Domani ci sarà

Accolto il ricorso contro la squalifica per due giornate di Gary Medel. Domani torna disponibile per la partita contro la sua ex squadra.

ULTIM'ORA- Il giudice sportivo ha accolto il ricorso presentato dal Bologna per la riduzione delle giornate di squalifica da due a una, che erano state inflitte a Gary Medel. Il giocatore era stato espulso per proteste nella partita del suo Bologna contro la Juventus. Dunque il pit-bull, ex nerazzurro, sarà disponibile per il recupero Bologna - Inter, in programma domani 27 aprile alle 20.15 al Dall'Ara.