ULTIM'ORA - Respinto il ricorso per il difensore nerazzurro

Bastoni non ci sarà in campo contro il Sassuolo in quanto la corte d'Appello ha respinto il ricorso dei nerazzurri. Pronto Dimarco.

Inter, Bastoni non ci sarà contro il Sassuolo.



Niente da fare per il difensore di Inzaghi. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta da Umberto Maiello ha respinto il ricorso presentato dalla società nerazzurra con il quale si chiedeva di abbreviare da due a una giornata la squalifica del proprio calciatore. La dura squalifica era scattata dopo che gli arbitri avevano riportato il colorito sfogo di Bastoni nei loro confronti dopo il derby perso contro il Milan, gara che costò anche un turno di squalifica al tecnico Simone Inzaghi. A questo punto si apre il ballottaggio per il sostituto che dovrebbe scendere in campo al posto del classe 1999 domenica contro i neroverdi di Dionisi. Dovrebbe essere Dimarco, ma sono pronti anche D'Ambrosio e Ranocchia (qui le possibili scelte di Inzaghi).