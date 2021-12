Ultim'ora, possibile rinvio della Supercoppa contro la Juventus: il punto

Ultim'ora, la Supercoppa Italiana contro la Juventus potrebbe essere rinviata.

La partita tra la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi campione d'Italia e quella bianconera di Massimiliano Allegri vincitrice della Coppa Italia, che almeno fino a questo momento è in calendario al 12 gennaio, potrebbe essere spostata di comune accordo tra le due società, vista l'emergenza contagi da Covid-19 che sta colpendo tutto il paese e visto che, stando alle imminenti direttive del governo, la capienza degli stadi dovrebbe essere limitata dal 75% al 50%.

Secondo quanto riportato dal sito Calcio&Finanza, infatti, sia l'Inter che la Juventus vorrebbero provare a spostare la partita a fine stagione in modo tale da non perdere gli introiti da stadio, ma soprattutto quelli derivanti dagli sponsor i quali, vista la capienza ridotta degli stadio, verrebbero ad essere diminuiti. Una decisione che dovrebbe essere presa a breve e che, dal punto di vista economico, avrebbe una sua logica, dal momento che quando venne fissata la data dell'incontro, si parlava di una capienza degli impianti che avrebbe potuto raggiungere il 100%, anche se poi si arrivò, come detto, ad un 75%.

Insomma, nella speranza che i contagi si arrestino e che, per fine stagione, la situazione sia molto migliorata, le due società lavorano a questa soluzione con una decisione che potrebbe avvenire a breve. Vedremo come evolverà la situazione e se davvero si agirà in tal senso, anche perchè, poi, bisognerà valutare anche come arriveranno le due squadre in attesa dell'esito dei tamponi che sono stati effettuati al ritorno dei giocatori dalle vacanze natalizie e al loro essersi presentati al centro d'allenamento.