Ultim'ora, parla l'Ausl: la partita Bologna-Inter a rischio

Ultim'ora, la partita Bologna-Inter è a rischio.

Dopo i risultati dei tamponi positivi di alcuni giocatori del Bologna, oltre a quelli passati che hanno toccato anche l'Inter, arriva, interpellata dal quotidiano La Repubblica, la parola dell'Ausl del capoluogo emiliano a mettere a serio rischio la discesa in campo di domani delle due squadre. Infatti, come riportato, il direttore generale dell'Ausl ha ammesso come sia difficile che si giochi e che si va verso una sospensione delle attività agonistiche.

Vedremo quale sarà la decisione definitiva, ma se dalle parole di Mihajlovic sembrava che ci fosse la certezza di giocare, questa sicurezza adesso non c'è più. Intanto l'Inter, oggi, è già partita alle 18:20 per Bologna e sarà in attesa di sapere il da farsi.