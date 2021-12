ULTIM'ORA - Osimhen positivo al Covid! Per Juve e Coppa d'Africa...

ULTIM'ORA - Continuano ad arrivare casi di Covid. Questa mattina novità su Atalanta e Spezia, ma ora c’è il comunicato del Napoli su Victor Osimhen. L’attaccante è positivo al tampone, è asintomatico. Domani era in programma la visita di controllo con il Prof. Tartaro, sarebbe stato il giorno decisivo per capire se avrebbe giocato o no la Coppa d’Africa, aspettava l’ok per poter tornare a giocare. Ora rimane da capire quando potrà rientrare in campo e quando potrà andare a giocare la Coppa d’Africa. La competizione non sembra a rischio per l'ex Lille, che nel peggiore dei casi inizierà più tardi la rassegna continentale. Ad ora è tuttavia improbabile che possa giocare contro la Juve e nei prossimi giorni si potrà capire quando potrà raggiungere la nazionale nigeriana.

Il comunicato: “La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”.