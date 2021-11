ULTIM'ORA - Osimhen, che tegola. Torna solo a febbraio?

Osimhen, che danno per il Napoli.

“Un grave incidente che priverà a lungo Spalletti del suo più forte attaccante”. Così La Gazzetta dello Sport ha definito oggi l’infortunio di Victor Osimhen, una tegola pesante per il Napoli: “Logico che prima dell’intervento di riduzione delle fratture, è impossibile emettere una prognosi precisa sui tempi di recupero. È vero che le moderne tecnologie sono capaci di realizzare protezioni in carbonio molto sicure, ma è quasi impossibile che Osimhen possa rivedersi in campo prima di un mese“.

Oltre il danno il club di De Laurentiis rischia la beffa, perché in gennaio è in programma la Coppa d’Africa. Insomma, anche se le valutazioni andranno fatte nei prossimi giorni – dopo l’intervento chirurgico, dove potranno essere utilizzati anche delle placche al titanio ultra leggere – c’è la possibilità che Osimhen si rimetta in salute giusto in tempo per raggiungere la Nigeria. Dunque significherebbe per Spalletti aver salutato a San Siro Victor, rivedendolo solo in febbraio. Al tempo stesso però se il recupero del centravanti si rivelerà più complesso e lungo di un mese, il giocatore potrebbe anche non partire per la Coppa d’Africa – convocazioni alla fine dell’anno solare – e a quel punto recuperare prima per il club. Ipotesi, al momento.

Il ragazzo ieri sera oltre che dolorante era molto contrariato per questo nuovo stop, per tutto quello che comporterà. Insieme allo staff medico del club deciderà dove sottoporsi all’intervento chirurgico. Ma oltre al dramma personale c’è da valutare quale sarà il contraccolpo psicologico per il gruppo di Luciano Spalletti. Il tecnico non ha mai dato alibi ai suoi e continuerà su questa strada, anche se c'è da monitorare anche la situazione Insigne. Di certo, Inter e Milan potranno approfittare di un possibile periodo di rallentamenti in casa partenopea.