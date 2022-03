Ultim'ora, nuove accuse di falso in bilancio per la Juventus: la situazione

Ultim'ora, nuove accuse di falso in bilancio per la Juventus.

Lo scorso dicembre uscì fuori la notizia di alcune perquisizioni in casa bianconera inerenti a della plusvalenze da tenere sotto la lente di ingrandimento e che avrebbero aiutato la società piemontese a mettere a posto il bilancio. Da allora non si è saputo molto di più, fino a qualche minuto fa, quando il quotidiano La Stampa ha parlato di nuove perquisizioni e di una nuova accusa di falso in bilancio per la Juventus, proprio a seguito dell'indagine di cui si è parlato sopra.

Secondo il quotidiano, le nuove perquisizioni sarebbero state eseguite in alcuni rinomati studi legali presenti nelle città di Torino, Milano e Roma in cui sarebbero state depositate alcune scritture private inerenti alle retribuzioni dei calciatori della rosa bianconera, durante i due anni in cui le società di calcio, e non solo, sono state colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. Una situazione in divenire, per cui si attendono ulteriori novità nelle prossime settimane.

Vedremo come andrà a finire, in attesa che la giustizia faccia il proprio corso. Di sicuro la pandemia e tutto ciò che ha comportato, ha creato tanti disagi alle società calcistiche che hanno dovuto rinunciare ad una buona fetta dei propri introiti da stadio e da sponsor. Vedremo se, davvero, queste indagini porteranno a scoprire qualcosa in tal senso e se ci saranno conseguenze particolari. Di sicuro, la situazione non è semplice, ma, come detto, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, se ne capirà certamente di più.