Ultim'ora, non c'è due senza tre per l'Inter: ufficiale il rinnovo di Barella!

Ultim'ora: Nicolò Barella rinnova ufficialmente fino al 2026.

Dopo i rinnovi di Alessandro Bastoni e di Lautaro Martinez, anche il centrocampista ex Cagliari prolunga il suo rapporto con l'Inter. Dopo una lunga trattativa per trovare la quadra, il giocatore si è legato ulteriormente alla squadra nerazzurra ed è il giocatore designato ad essere il futuro capitano. Intanto, la società, ha emesso un comunicato ufficiale per darne l'annunicio:" FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026".

Insomma, il programma rinnovi dell'Inter procede, con tutti i giocatori inquadrati come delle priorità ad aver esteso il proprio contratto. Una bella notizia che porta ancora più su l'umore dopo le tre vittorie di fila tra campionato e Champions League e prima di una partita importantissima e delicata come il derby contro la capolista Milan.

Adesso la testa sarà dedicata solo al campo, ma da lunedì si dovrà pensare anche ad altri due appuntamenti importanti in tema di rinnovi che riguardano Federico Dimarco e, soprattutto, Marcelo Brozovic con cui l'attuale scadenza è prevista il 30 giugno del 2022. Una trattativa delicata per cui la società farà di tutto al fine di trovare una quadra con un giocatore che, per l'Inter, è oramai diventato indispensabile.