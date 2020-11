Ultim'ora | Niente Nazionali per i giocatori dell'Inter? Ecco il motivo

I giocatori dell'Inter potrebbero non rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali, almeno secondo quanto riportato poco fa dal sito Gianlucadimarzio.com.

Secondo le ultime notizie infatti, i calciatori di sei club i Serie A (Inter, Genoa, Fiorentina, Lazio, Roma e Sassuolo) sono in isolamento fiduciario a causa della positività al Covid-19 di alcuni componenti della rosa, e potranno rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali in accordo con quanto verrà decretato dalle autorità sanitarie competenti.

Al momento, le ASL regionali non hanno concesso ai giocatori di questi sei club di uscire dal territorio nazionale, in quanto in isolamento fiduciario. Allo stato attuale delle cose, i giocatori hanno l'autorizzazione a spostarsi per il tragitto casa-lavoro-casa, il quale non prevede lo spostamento all'estero per rispondere alla chiamata dei vari CT.