ULTIM'ORA - Napoli, non solo Politano: c'è un altro positivo al Covid

I grattacapi in casa Napoli per quanto concerne i contagi da Covid-19 non sono finiti.

Nelle scorse ore, la società partenopea aveva comunicato che a seguito dei dovuti controlli effettuati sul gruppo squadra, era stata riscontrato la positività al virus di Matteo Politano, con quest'ultimo inevitabilmente indisponibile per il match contro l'Inter in programma quest'oggi (21 novembre 2021) a San Siro.

Adesso invece, con un comunicato reso noto attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, il Napoli ha reso nota anche la positività di Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 arruolato da poco in prima squadra. Questo è quanto riferito dal club campano: "La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose". Insomma, se a distanza di poche ore si riscontrano due positività ad un virus così contagioso, il campanello d'allarme scatta inevitabilmente. L'auspicio è che i contagi si siano limitati ai soli Politano e Zanoli.