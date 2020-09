ULTIM'ORA - Nainggolan non convocato per Benevento-Inter

Brutta tegola per Antonio Conte per quanto riguarda il centrocampo. A causa di una faringite infatti, per la trasferta di Benevento il tecnico salentino dovrà fare a meno di Radja Nainggolan.

Il Ninja, stando a quanto reso noto dal club meneghino sul proprio account Twitter ufficiale, non partirà per la Campania. A centrocampo dunque, per la sfida ai giallorossi Conte avrà un'alternativa meno con Arturo Vidal sempre più scalpitante per un posto da titolare.