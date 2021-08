ULTIM'ORA - Morto il figlio di Ballack in un incidente stradale

BALLACK - Il figlio, Emilio, dell'ex centrocampista del Chelsea è morto a causa di un incidente stradale. Il dramma è avvenuto mentre il diciottenne si trovava in vacanza in Portogallo, dove la famiglia aveva acquistato una casa per godersi le vacanze.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore due di questa notte a Villas Do Mar, famoso condominio della penisola frontale a Setubal, località da dove proviene l’attuale allenatore della Roma José Mourinho. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da Chiarire.