ULTIM'ORA - Milan: Giroud positivo al Covid! Gli ultimi aggiornamenti

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata direttamente divulgata dal club rossonero.

La positività è stato riscontrata dopo un tampone molecolare effettuato a domicilio. Il giocatore, a quanto si apprende, sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa, inoltre, che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dopo la gara contro il Cagliari di domenica 20 agosto. In quella partita, Giroud ha segnato la sua prima doppietta italiana.