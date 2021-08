Ultim'ora, Mercato Inter: le cifre di Pinamonti all'Empoli

MERCATO INTER - C'è la fumata bianca per il trasferimento di Andrea Pinamonti all'Empoli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'attaccante si trasferirà con la formula del prestito in Toscana, Il club presieduto da Corsi, però, pagherà un milione di euro per l'ingaggio rispetto ai 2,2 che il calciatore percepisce come da contratto dalla società nerazzurra.

I due club si divideranno quindo lo stipendio ed il classe 1999 farà coppia con Patrick Cutrone. La cessione dell'ex Frosinone libera un posto per il prossimo rinforzo per il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Fissate le visite mediche per la giornata di domani.