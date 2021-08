ULTIM’ORA - Mercato Inter: ci siamo! Accordo totale con Nandez

MERCATO INTER - E' ormai stato raggiunto l'accordo con il Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, adesso, resta da definire soltanto la formula per il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna.

L'ex Roma dovrebbe, nuovamente, volare in prestito alla corte di Leonardo Semplici senza ottenere la buonuscita dal club nerazzurro. Quest'ultimo dovrebbe poi partecipare al pagamento di parte dell'ingaggio che super i 4 milioni di euro.