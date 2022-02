ULTIM'ORA - Marotta parla di rinnovi e obiettivi di mercato

Marotta è intervenuto sul momento dell’Inter, i rinnovi e il futuro nerazzurro.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto la sua sulla situazione dei nerazzurri dopo la sconfitta di ieri al Meazza contro il Sassuolo.

Il dirigente nerazzurro ha dichiarato che ci sono momenti complicati in cui si deve saper soffrire e guardare avanti con fiducia, basandosi sul percorso fatto che è sicuramente positivo, avendo una partita da recuperare in campionato, alzato la Supercoppa Italiana e mostrando sempre un ottimo gioco. Non nasconde però che il periodo è complicato ma, pur non volendo trovare alibi, sottolinea come calendario alla mano, nell’Inter sapevano che sarebbero stati due mesi complicati, in cui si sarebbero giocate nove partite tutte con avversari di alto livello. Al di là di questa fase la fiducia resta totale e la stagione si giocherà nei mesi che stanno per arrivare.

Sempre a Sky Sport alla domanda su che garanzie sente di avere da Inzaghi sul proseguo della stagione, Marotta ha risposto che il mister nerazzurro “sta svolgendo il suo lavoro come un vero professionista, seguendo l'input che gli ha dato la società. A parte la defaillance di ieri, meritata, siamo consapevoli e dobbiamo credere in noi stessi. La credibilità la dà l'allenatore, oltre alla squadra. Abbiamo in testa il traguardo, dobbiamo difendere lo scudetto per prenderci la seconda stella”.



Si è poi parlato della situazione che sta vivendo Lautaro (qui i dati del periodo no dell’attaccante) che sembra molto calato. Sulle motivazioni di tale rendimento l’AD ha confermato ciò che ha detto Inzaghi a fine match (qui le parole del mister) per quanto riguarda i momenti di alti e bassi degli attaccanti. Nello specifico Lautaro “ ha 25 anni, è un ragazzo, e si impegna sempre durante la settimana. Gli manca il gol e basta, tornerà a essere il campione che ha dimostrato di essere e la squadra lo aiuterà in questo".



Questione rinnovi. L’ex dirigente di Venezia e Samp ha confermato le voci delle ultime ore su Brozovic dichiarando “Abbiamo la certezza, di oggi, che sia noi che lui vogliamo continuare insieme, nei prossimi giorni arriverà al 100% la firma sul rinnovo”

Per quanto riguarda invece altri giocatori in scadenza Marotta ha sottolineato la professionalità di Handanovic, Perisic e Ranocchia e ha confermato l’intenzione della società di voler continuare a trovare gli accordi per i rinnovi, ma senza fretta.

In conclusione l’amministratore delegato interista ha detto la sua sui gioielli del Sassuolo che hanno dimostrato le loro qualità ieri a San Siro. Alla domanda della verità sull’interesse nerazzurro su Raspadori, Frattesi e Scamacca, Marotta ha chiosato: “Il Sassuolo fa vedere quale deve essere lo spirito di spensieratezza che consente poi di vincere partite del genere. Questi ragazzi si sono valorizzati al massimo e su di loro ci sono gli interessamenti di molti addetti ai lavori e osservatori dei migliori club”.