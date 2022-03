ULTIM'ORA Lega Serie A, eletto il nuovo presidente.

Nel corso della giornata dell'11 marzo 2022, è stato eletto il nuovo presidente della Lega Serie A: è Lorenzo Casini, eletto con 11 voti a favore. Un voto è stato dato a Dal Pino, presidente uscente dimessosi per problemi familiari. Le altre 8 schede erano bianche. Casini è il capo di Gabinetto del Ministero della Cultura.

Il nome di Casini è stato proposto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dopo le votazioni stono arrivati gli auguri del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Queste le parole dei presidenti:

Malagò: "E' sempre positivo quando c'è un presidente, era qualcosa di indispensabile e in certi versi doveroso. In bocca al lupo, c'è tanto da rifare ma penso che lui lo sappia. I nodi al pettine per le problematiche della Lega li sanno tutti gli appassionati di calcio, il suo compito sarà recuperare l'unanimità perchè per certe decisioni è indispensabile la compattezza della Lega. E' sempre facile a dirsi, più complicato a farsi".

Gravina: "Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un'ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato. Il calcio italiano ha sfide molto importanti da affrontare, impossibili da vincere senza una Lega di A autorevole e responsabile".