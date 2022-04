ULTIM'ORA- Le squalifiche del giudice sportivo. Due ex salteranno l’Inter

Ultim’ora. Inter, contro Roma e Bologna non ci saranno Zaniolo e Medel.

Il giudice sportivo ha reso noto gli squalificati dopo la 33a giornata del campionato di Serie A. I

n totale sono 12 i giocatori fermati, tutti per un turno tranne il difensore del Bologna Medel che salterà due giornate di campionato, perdendo così il recupero della sfida dei rossoblù contro l’Inter in programma il 27 aprile.

L’ex nerazzurro è statao fermato per due giornate di squalifica, più ammonizione e 5.000 euro di multa, per aver protestato e aver effettuato “gesti inequivocabili nei confronti del direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio”. Per quanto riguarda Zaniolo, si tratta di una squalifica automatica per una giornata, avendo il romanista rimediato un giallo per protesta nella partita giocata dalla sua Roma contro il Napoli, ed essendo già diffidato. Anche per lui dunque niente Inter.

Gli altri squalificati, tutti per un turno, sono: Daniel Fuzato della Roma, Soumaoro e Arnautovic del Bologna, Haps e Kiyine del Venezia, Koulibaly del Napoli, Lovato del Cagliari, Mazzocchi della Salrnitana e Molina dell’Udinese.