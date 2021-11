Ultim'ora, le parole di Barella dopo il rinnovo con l'Inter: tifosi in estasi!

Ultim'ora: pochi istanti dopo il rinnovo ufficiale, arrivano anche le parole di Nicolò Barella.

Dopo lunghe trattative per trovare la quadra economica per il rinnovo di contratto che, lo ricordiamo, vede la nuova scadenza il 30 giugno del 2026, e dopo le parole pre-partita contro lo Sheriff da parte del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, che aveva di fatto annunciato il rinnovo nei giorni successivi, ha parlato anche il protagonista di giornata, Nicolò Barella, le cui parole sono state riportate attraverso il sito ufficiale della società nerazzurra. Ecco quanto detto dal centrocampista: "Ciao a tutti, son contento di aver rinnovato il mio contratto e di lottare ancora per questi colori. Mando un saluto a tutti. Forza Inter!".

Un annuncio importante per un giocatore importante. Barella si lega ulteriormente ai colori nerazzurri e si candida, come annunciato da varie testate nelle scorse settimane, ad essere il futuro capitano dell'Inter per le stagioni a venire. Un giocatore che ha trovato a Milano la sua definitiva consacrazione e che ha deciso di legare la sua carriera all'Inter giusto due giorni prima di una partita importante come il derby contro il Milan capolista in campionato.

Notizia importante dunque, ma la società non si vuole fermare qui, visto che dopo i prolungamenti di contratto di Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e, per l'appunto, Nicolò Barella, in viale della Liberazione ne hanno in mente degli altri. Si tratta di Federico Dimarco, che vede il suo rapporto scadere il 30 giugno del 2023, e, soprattutto, di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, e per cui le trattative sembrano, almeno per il momento, molto complesse.