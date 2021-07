Ultim'ora Lazio - I convocati di Sarri per il ritiro: non c'è Luis Alberto!

In mattinata, la Lazio ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore. Non c’è Luis Alberto, che non ha risposto al raduno a Formello tre giorni fa. Il club è in attesa di risposte.

Ma tra gli assenti figura anche Kamenovic, primo acquisto del mercato estivo che esattamente un mese fa svolgeva le visite mediche in Paideia e i test fisici al centro Isokinetic. Tra i calciatori chiamati c’è invece Durmisi. Sarri in conferenza è stato chiaro: “Manca un terzino”. Per ora lavorerà con l’ex Betis Siviglia e Salernitana.

Ecco la lista ufficiale dei convocati:

Portieri: Adamonis, Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, Troise

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Raul Moro, Muriqi.