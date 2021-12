Ultim'ora, la Lega di Serie A ufficializza la data della Supercoppa.

Dopo i rumours della giornata di oggi in cui si parlava di uno spostamento a fine stagione della partita tra Inter e Juventus del 12 gennaio, arriva puntuale il comunicato della Lega che smentisce tutto quanto, confermando la data originaria. Ecco le parole del comunicato: "UFFICIALE - A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega".

Per il momento tutto resta com'è, anche se la decisione finale spetta, come ammesso dallo stesso comunicato, al Consiglio di Lega. Vedremo nei prossimi giorni in quale direzione si verterà e se le cose, con questa situazione emergenziale e visto il 50% di ingressi in campo, cambieranno o meno. Inter e Juventus attendono interessate.