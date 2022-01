Ultim'ora, la Lega Calcio non rinvia le partite: cosa succede

Ultim'ora, la Lega Calcio ha deciso di non rinviare le partite con le squadre su cui hanno deciso le ASL.

Dopo l'ultima decisione dell'Asl di Bologna di sospendere le attività sportive per il Bologna, dopo il focolaio Covid che aveva colpito la squadra rossoblù, come riportato dalla redazione di Sky Sport, c'è stato un consiglio di Lega d'urgenza con un conference call che ha portato alla decisione di non rinviare al rinvio di quelle partite in cui le aziende ospedaliere hanno deciso di non lasciar partire le squadre.

Una decisione molto forte da parte della Lega Calcio che, dunque, fa affidamento sul protocollo UEFA, ovvero che le squadre che abbiano la presenza di 13 giocatori debbano scendere in campo. Domani, dunque, per quanto riguarda l'Inter, che dovrebbe scendere lo stesso in campo, ci sarà il 3-0 a tavolino in favore dei nerazzurri. Ma le novità vengono fuori di minuto in minuto, pertanto bisognerà capire come tutto evolverà.