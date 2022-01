Ultim'ora, la decisione su Bologna-Inter ed il destino di Calhanoglu

Ultim'ora, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Bologna-Inter: ecco il destino di Calhanoglu.

È arrivata in questi minuti la decisione del Giudice Sportivo in merito ai match non disputati nella giornata di Serie A del 06 gennaio scorso: per il momento non è stato preso alcun provvedimento. Infatti, come si può leggere, tutte le partite sono finite "Sub iudice" ovvero nessun 3-0 a tavolino - per il momento - per le squadre che non si sono presentate.

Ricordiamo che sul match dei nerazzurri era emerso il caos legato alla distinta presentata dai rossoblu, che però poi non sono scesi in campo (recupera qui la notizia). Sulla base di questa decisione Hakan Calhanoglu, che proprio contro gli emiliani avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica, non sarà dunque a disposizione di mister Inzaghi per il match contro la Lazio (leggi qui gli ultimi aggiornamenti sui biancocelesti) in programma domani sera al Meazza (domenica 09 gennaio 2022, ndr).

Si attendono aggiornamenti in merito alla vicenda. Il tutto comunque sembrerebbe coerente con quanto avvenuto in passato, dove il medesimo iter è stato seguito per Udinese-Salernitana che rimane ancora in attesa di una decisione finale (prevista per il 18 gennaio). Così si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport.