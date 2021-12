Ultim'ora, la Curva Nord risponde a Lukaku: il duro striscione

Ultim'ora, la Curva Nord manda un messaggio a Romelu Lukaku dopo le recenti parole.

L'attaccante belga, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha detto a più riprese come gli piacerebbe ritornare all'Inter, dopo aver voluto lasciare Milano nel corso della scorsa estate, per andare al Chelsea. Proprio a tal proposito, il tifo organizzato nerazzurro ha voluto dimostrare il proprio parere a queste parole, con uno striscione lasciato nei pressi dello stadio San Siro.

La Curva Nord ha, così, scritto: "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta!!! Ciao Romelu". Uno striscione che non lascia spazio ad interpretazioni, e che schiera la Curva nettamente contro quanto detto dall'attaccante belga. Vedremo come evolverà la situazione, soprattutto in casa Chelsea, visto che una soluzione andrà trovata. Per quanto riguarda l'Inter, il tifo organizzato ha preso una posizione netta.