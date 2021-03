Ultim'ora - La Conmebol ha rinviato le partite di marzo: niente nazionale per quattro nerazzurri

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, la CONMEBOL, il massimo organo calcistico sudamericano, ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022 in programma a marzo 2021, a causa dell'impossibilità delle nazionali di riunire in breve tempo i rispettivi giocatori.

La decisione è arrivata in seguito a una riunione tra, appunto, la CONMEBOL e la FIFA, che ha dato il via libera al rinvio dei match in programma questo mese. Una notizia questa che non potrà che far felice Antonio Conte: sono ben quattro infatti i nerazzurri che non partiranno alla volta delle rispettive nazionali (Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Lautaro Martinez e Mattias Vecino).