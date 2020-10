ULTIM'ORA- L'Inter ufficializza i numeri di maglia per la stagione 2020/21

L'Inter ha ufficializzato i numeri di maglia per la nuova stagione. Nessuna novità rispetto a quanto visto in queste prime partite. L'ultimo arrivato Matteo Darmian, si prende la numero 36. Radja Nainggolan, restato in nerazzurro, tiene il numero 44.

Ecco la lista ufficiale comunicata dall'Inter sul proprio profilo Twitter: