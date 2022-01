Ultim'ora, l'esito delle visite alle quali si è sottoposto Correa

Ultim'ora in casa Inter per quanto riguarda l'attaccante argentino.

L’Inter sul sito ufficiale ha rilasciato una nota sugli esami clinici svolti in mattinata da Correa.

Al giocatore, che stamane si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, è stata diagnosticata una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Per il momento Correa viene messo a riposo per circa 15 giorni dopo i quali sarà valutata la situazione.

L’argentino dovrà così rinunciare alla chiamata del commissario tecnico argentino Lionel Scaloni, che lo aveva inserito, insieme a Lautaro Martinez, nella lista dei convocati per le prossime partite in Sudamerica.



Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi pupilli potendo contare in attacco solamente su Dzeko, Lautaro e Sanchez.