ULTIM'ORA - Kolarov è atterrato a Milano: a breve la prima parte di visite

Dopo Achraf Hakimi, Antonio Conte è pronto ad accogliere nella propria rosa anche Aleksandar Kolarov. L'esterno è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Linate Prime e presto sosterrà la prima parte di visite mediche.

Nella giornata di domani l'ormai ex Roma completerà i controlli medici e successivamente apporrà la propria firma sul contratto annuale con l'Inter con opzione per il secondo.

Per ottenerlo il club di Via della Liberazione ha versato nelle casse capitoline un milione di euro più 500.000 euro legati ad eventuali bonus. Per quanto riguarda l'ingaggio, Kolarov nel capoluogo lombardo percepirà 3 milioni di euro netti.