ULTIM'ORA - Italiano alla Fiorentina, c'è la svolta! I dettagli

È arrivata la svolta per Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Dopo giorni di trattative e tensioni, ora le parti si sono avvicinate: c’è la decisione da parte del club di chiudere per il mister dello Spezia come nuovo allenatore.

“La Fiorentina e Vincenzo Italiano sempre più vicini. Continuano i lavori in corso per sbloccare la trattativa, con grande fiducia per trovare l’intesa già in giornata. I viola sono decisi ad andare avanti per averlo il prima possibile dopo essere rimasti senza allenatore per via della vicenda con Rino Gattuso.

La trattativa si potrebbe concludere già in giornata con l’annuncio previsto per domani. Dopo una lunga trattativa, la Fiorentina è vicina ad accogliere Italiano”, si legge sul sito di Di Marzio.