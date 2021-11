Ultim'ora, Irlanda del Nord-Italia: le formazioni. Mancini sorprende tutti

Ultim'ora: sono ufficiali le formazioni di Irlanda del Nord-Italia.

Dopo il brutto pareggio contro la Svizzera per 1-1, la Nazionale di Roberto Mancini affronterà una partita da dentro o fuori contro gli irlandesi, visto che sarà decisiva per evitare i play-off e per accedere direttamente al Mondiale di Qatar 2022. Risolti, dunque, tutti i dubbi della vigilia per l'ex alleantore dell'Inter, con qualche sorpresa in campo.

Ecco le formazioni ufficiali:

IRLANDA DEL NORD (4-5-1): Peacock-Farrel; Cathcart, Flanagan, Evans, Lewis; Davis, Dallas McCann, Saville, White; Magennis.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa.