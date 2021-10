Ultim'ora - Inzaghi spiazza tutti: esclusione eccellente contro lo Sheriff

Inter Sheriff: Simone Inzaghi ha stilato la lista dei convocati per il match in programma stasera.

Contro i moldavi ritorna Stefano Sensi, qui potete leggere dove seguire la partita, ma non ci sarà Hakan Calhanoglu. Un pessimo momento per il calciatore turco che è stato bocciato nei titolari anche nei match giocati in campionato contro Sassuolo e Lazio. Ritornano, invece, i sudamericani Alexis Sanchez ed Arturo Vidal. Nell'elenco dei ventitrè calciatori presente anche Marcelo Brozovic nonostante un piccolo affaticamento accusato nell'allenamento di ieri 18 ottobre.

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.

Difensori: De Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.

Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic.

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa.