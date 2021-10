Ultim'ora - Internews, Andreazzoli svela la mossa per impensierire Inzaghi

Inter news: l'Empoli farà a meno di Federico Francesco ma non rinuncerà ad Andrea Pinamonti.

Il tecnico della squadra toscana, Aurelio Andreazzoli, ha svelato che l'ex Sassuolo non sarà del match per infortunio e che a centrocampo giocherà Nedim Bajrami. Saranno le caratteristiche di inserimento dello svizzero ad impensierire la difesa della squadra nerazzurra.

Inoltre, sarà del match l'ex Andrea Pinamonti. L'attaccante viene da un buon momento e guiderà l'attacco proprio per convincere la società degli Zhang a puntare nuovamente su di lui in futuro. Il calciatore, infatti, è giunto in Toscana in prestito per un anno dopo l'apprendistato sotto gli ordini di Antonio Conte e Romelu Lukaku

"Giocare contro i tuoi ex compagni è una soddisfazione ha dichiarato il tecnico ex Roma e vorrà , come successo nelle due precedenti domeniche, mettersi in evidenza". Non sono comunque noti tutti i nomi che scenderanno in campo dal primo minuto ma la strategia dei padroni sarà quella di colpire negli spazio che la squadra di Inzaghi spesso lascia agli avversari.

L'Inter, però, ne parliamo qui, ha recuperato sia Arturdo Vidal che Joaquin Correa ma si presenterà con un leggero turnover in vista dei prossimi impegni in programma. Giocherà Ranocchia in diesa al posto di uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre in attacco Alexis Sanchez accompagnerà Lautaro Martinez per concedere riposo a Dzeko. Qui le ultimissime da Appiano.