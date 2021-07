ULTIM'ORA - Inter: svelata la seconda maglia! Il fondamentale dettaglio

Inter: svelata la seconda maglia dei campioni d'Italia. Con un tweet la società ha mostrato l'Away Jersey per la stagione 2021-2022. E c'è un fondamentale dettaglio: "La prima con il nostro nuovo logo" viene confermato tramite il profilo Twitter ufficiale della società.

La seconda maglia dell'Inter è bianca con il simbolo del serpente - colorato di nero e azzurro - che l'avvolge. Non solo. C'è il nuovo main sponsor della società - Socios.com - che ripropone la stessa scritta già utilizzata per la prima: "SInter Fan Token by socios.com". Sul retro compare poi Lenovo. "La nuova pelle di un'icona, made of Milano" viene precisato nel lancio promozionale. Per poterla ammirare, grazie al video realizzato da Inter Media House, potete cliccare qui