ULTIM'ORA - Inter, stangata dal giudice sportivo: 2 giornate di squalifica

Inter stangata dal giudice sportivo.

Poco fa la decisione del giudice sportivo, dopo il caos avvenuto nel post-partita del Derby giocato lo scorso 5 febbraio.

Squalifica di 2 giornate effettive di gara per Alessandro Bastoni: "Per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l'invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente".

Ammenda di €10.000,00 per Lautaro Martinez: "Per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest'ultimo abbandonava il recinto di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di €15.000,00 per Simone Inzaghi: "Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose".