ULTIM'ORA - Inter, sospiro di sollievo! Le ultime su Joaquin Correa

Inter-Bologna: nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Joaquin Correa.

Gli ultimi accertamenti eseguiti alla Clinica Humanitas di Rozzano hanno dato esito negativo. Il comunicato ufficiale diramato dal sito nerazzurro, poco dopo le 21, ha confermato che si è trattato di un forte trauma contusivo.

L'argentino, uscito nel corso del primo tempo, ha rimediato un colpo molto forte al bacino dopo uno scontro con il difensore avversario De Silvestri. Correa è stato portato subito negli spogliatoi e poi appunto alla clinica Humanitas per gli ìapprofondimenti'. Correa potrebbe però saltare la trasferta di Firenze in programma martedì sera (fischio d'inizio alle ore 20:45)? Al momento, 21.30 di sabato 18 settembre, non è dato sapere. Quello che è certo è che l'attaccante argentino ha a disposizione solamente tre giorni per poter recuperare appieno.

Se El Tucu dovesse andare incontro a un turno di riposo, sarebbe per tanto un 'ostacolo' non da poco per la squadra di Simone Inzaghi ed in particolare per il reparto offensivo. Dzeko, infatti, contro il Bologna era partito dalla panchina per 'rifiatare' dopo il tour de force fra inizio campionato, impegni con la sua nazionale e Champions League contro il Real Madrid. Poi, invece, è stato chiamato in causa proprio per il ko di Correa. E quindi il turn over, pensato dal tecnico piacentino, è un po' 'saltato'. Sanchez, oggi contro il Bologna, ha giocato i suoi primi minuti della stagione quindi, almeno a stasera, riesce difficile pensare a un suo impegno dal 1' per far rifiatare il bosniaco.

Non resta, dunque, che attendere le prossime ore.