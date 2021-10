Ultim'ora, Inter-Sheriff: Inzaghi scioglie i dubbi. C'è la formazione ufficiale

Inter-Sheriff: Inzaghi scioglie i dubbi. Ecco la formazione ufficiale che si giocherà la partita decisiva del girone di Champions League.

Il tecnico, in vista della partita delle 21 (qui troverete come seguirla in diretta), si affida alla coppia d'attacco composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez A centrocampo giocherà Arturo Vidal. Non convocato neanche Hakan Calhanoglu dopo le bocciature avvenute contro Lazio e Sassuolo. Sorpresa in difesa dove Federico Dimarco vince il ballottaggio con Bastoni nel terzetto difensivo con Milan Skriniar e Stefan De Vrij

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 95 Bastoni

Sheriff: (4-2-3-1) 1 Celeadnic; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 Thill; 9 Traoré, 22 Kolovos, 10 Castañeda; 77 Bruno Souza All. Jurij Vernydub

A disposizione: 33 Pascenco, 6 Radeljic, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 Cojocari, 20 Nikolov, 98 Cojocaru, 99 Yansane

Arbitro: Makkelie (NED).

Assistenti: Steegstra, de Vries (NED).

Quarto Uomo: Kooij (NED).

VAR: Kamphuis (NED)

Assistente VAR: van Boekel (NED)