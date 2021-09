Ultim’ora - Inter senti Sensi! Le parole sulle sue condizioni

Allarme rientrato in casa Inter dopo la notizia circolata in mattinata (potete leggerla qui) sulle condizioni di Alessandro Bastoni e specialmente Stefano Sensi. I due giocatori, attualmente impegnati con la nazionale italiana di Roberto Mancini, avrebbero entrambi rimediato un leggero problema al polpaccio. Per il difensore si tratterebbe soltanto di una semplice botta ed è stato regolarmente convocato per il match di questa sera contro la Lituania. Nulla di grave anche per il centrocampista, reduce da alcune stagioni condizionate da diversi problemi fisici. Il commissario tecnico della nazionale italiana avrebbe deciso di escluderlo precauzionalmente dalla lista dei convocati per preservarlo.

A fare chiarezza sulle condizioni del centrocampista ci ha pensato direttamente Stefano Sensi attraverso una Instagram Stories pubblicata sul proprio account: “Ragazzi non è nulla, ci vediamo domenica allo Stadio!”. Il centrocampista rientrerà domani ad Appiano Gentile e si unirà al resto dei suoi compagni di squadra per preparare la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria.

Simone Inzaghi starebbe addirittura valutando di schierarlo da titolare per il match di domenica alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko (qui l'approfondimento) in modo da far rifiatare Lautaro Martinez e Joaquin Correa per il match di esordio in Champions League contro il Real Madrid.